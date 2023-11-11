В Карелии в результате падения экскаватора в канаву погиб оператор

Оператор экскаватора погиб в ходе проведения дорожных работ в районе карьера по добыче щебня в Карелии. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

Отмечается, что инцидент произошел в Прионежском районе около карьера Большая Уя. Экскаватор перевернулся и упал в придорожную канаву, которая была заполнена водой. Оператор машины погиб до прибытия скорой медицинской помощи (СМП).

Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков в своем Telegram-канале уточнил, что погиб мужчина 1976 года рождения.

«Мужчина 1976 года рождения умер до прибытия бригады СМП. Труп с признаками утопления. Причина трагедии устанавливается», — написал он.

Ранее, 29 октября, два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля в Самарской области, рассказал источник «Известий». По его данным, автомобиль «Лада Калина» на огромной скорости влетел в земляной вал рядом с местом проведения дорожных работ. Отмечается, что два человека от полученных травм погибли на месте ДТП, еще трое пострадавших были госпитализированы.