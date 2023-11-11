Средства ПВО перехватили два беспилотника над Смоленской и Московской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией Смоленской и Московской областей. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что попытка атаки была совершена накануне около 23:00.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Информации о пострадавших и повреждениях в настоящее время нет.

Накануне российское оборонное ведомство сообщило о еще одном пресечении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам территории РФ. Средства ПВО уничтожили БПЛА над Брянской областью.

Кроме того, в ночь на 10 ноября были перехвачены два украинских БПЛА над территорией Республики Крым, а также уничтожен беспилотник над Тульской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.