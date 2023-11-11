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Шмыгаль заявил о намерении Украины закрыть дефицит бюджета за счет ЕС и США

Шмыгаль: Киев рассчитывает на поддержку в $30 млрд, чтобы покрыть дефицит бюджета
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Фото: TASS/Bogdan Cristel
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Украина надеется получить финансовую помощь в размере более $30 млрд от Евросоюза (ЕС), США, Международного валютного фонда (МВФ) и государств-союзников для того, чтобы закрыть дефицит государственного бюджета страны. Об этом 10 ноября сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Ожидаем получения $5,4 млрд от МВФ, €18 млрд финансовой помощи от ЕС, более $10 млрд от США», — заявил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что украинский парламент принял проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,57 трлн гривен (более $43 млрд).

Премьер-министр также отметил, что профинансировать основные расходы бюджета в условиях 1,57 трлн гривен дефицита является «очень непростой задачей», с которой власти справляются на протяжении двух лет.

Шмыгаль добавил, что Киев ведет работу для получения поддержки партнеров на финансирование суммы дефицита бюджета. Сообщается, что Украина рассчитывает на дополнительную бюджетную поддержку от Японии, Великобритании, Швеции, Португалии и других союзников.

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
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Ранее, 6 ноября, на Украине предупредили о дыре в бюджете без помощи союзников. Отмечается, что помощь Киеву завершается в декабре 2023 года. Альянс пообещал стране выделить пакет денежной помощи в размере €50 млрд на следующие четыре года, но Венгрия и Словакия выступили против дальнейшего финансирования страны, ссылаясь на коррупцию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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