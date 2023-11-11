Наблюдатель от Палестины при ООН отметил нехватку грузовиков с гумпомощью в Газе

Того количества грузовиков с необходимой гуманитарной помощью, которое руководство Израиля пропускает в сектор Газа, не хватает для спасения жизней людей. Об этом 10 ноября заявил на заседании СБ ООН постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур.

«Мы проводим это заседание, тогда как несколько сот грузовиков проехали в сектор Газа за последние 30 дней. Израиль разрешает дополнительные грузовики, чтобы сделать вид, что он не ведет осаду, но их недостаточно для спасения жизней», — сказал он.

Мансур также добавил, что руководство израильской армии делает «воображаемые гуманитарные паузы», единственной целью которых является обращение мирных людей в бегство. Он отметил, что данные меры не предоставят облегчение людям, которые хотят, чтобы их выживание было гарантировано.

9 ноября сообщалось, что СБ ООН проведет заседание по палестино-израильскому конфликту 10 ноября. Встреча по теме «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос» началась в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Ранее в этот день сообщалось, что спецборт МЧС России доставил в Египет 25 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа. О том, что самолет Ил-76 с гумпомощью для населения сектора Газа вылетел из Казани в Египет, в МЧС сообщили ранее этим утром. В состав груза вошли продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи, пледы.

Кроме того, 7 ноября Европейская комиссия сообщила об отправке в Египет восьми самолетов с 320 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа за последние несколько недель. Также Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС увеличивает помощь сектору Газа еще на €25 млн, что в общей сложности доведет ее размер до €100 млн.

За день до этого 70 грузовиков с международной гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах».

Тогда же король Иордании Абдалла II рассказал, что Военно-воздушные силы (ВВС) страны доставили гуманитарную помощь в полевой госпиталь в Газе. Самолеты сбросили партию груза на парашютах.

Россия направляла гуманитарную помощь для жителей сектора Газа 3 ноября также через Египет. Тогда было доставлено 28 т груза, в который вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.

По последним данным, в результате конфликта число жертв при ударах Армии обороны Израиля по сектору Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27 490 человек получили ранения. Среди израильтян число жертв возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.