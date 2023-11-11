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Украинские СМИ сообщили о третьих за сутки взрывах в Одесской области

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Новые взрывы произошли на территории Одесской области Украины. Об этом 10 ноября сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что в регионе в очередной раз сработали сирены воздушной тревоги.

По данным онлайн-ресурса Украины по оповещению населения, также воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской и Полтавской областях.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

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Ранее в этот день в Одесской области уже объявляли воздушную тревогу. Кроме того, сообщалось о серии взрывов в Одессе.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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