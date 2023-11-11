Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. Об этом 10 ноября сообщило издание «Страна.ua».

По последним данным, в настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Сообщается, что предупреждение об опасности действует еще в семи областях — Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской.

Издание «Зеркало недели» также сообщило о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киевской области.

Ранее в этот день взрыв был зафиксирован в городе Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) на востоке Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.