США предупредили КНР о возможности применения новых санкций

США предупредили Китай о возможности применения новых санкций в случае оказания помощи России в связи с проведением спецоперации. Об этом 10 ноября сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в Сан-Франциско по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

«В ходе наших переговоров я подчеркнула, что для нас крайне важно, чтобы (китайские. — Ред.) компании не оказывали материальной поддержки российскому оборонно-промышленному комплексу, и что мы готовы к введению дальнейших санкций. Мы хотели бы, чтобы Китай пресек это», — сказала она.

Йеллен утверждает, что у США есть свидетельства о возможном содействии фирм и финансовых институтов КНР поставкам оборудования и материалов в Россию.

При этом она указала, что США пытаются углубить с КНР понимание целей обеих стран в экономике, чтобы стабилизировать экономические связи. В свою очередь, Китай обещает в перспективе расширить доступ американских фирм к китайскому рынку.

«Что касается доступа к рынку, американские компании имеют хороший доступ к рынку во многих секторах. Китайская сторона заявила о своем намерении со временем предоставить дополнительный доступ к рынкам в других сферах», — сказала она.

Также Йеллен заявила, что намерена в следующем году посетить КНР, до этой поездки контакты между ведомствами будут проходить на уровне рабочих групп. По ее словам, контакты по линии минфинов США и КНР позволили добиться прогресса в развитии отношений между двумя странами, создав для них «более прочную основу».

Ранее, 2 ноября, США расширили санкционный список, связанный с РФ. Новые ограничения направлены против нескольких крупных российских банков и компаний, а также юридических лиц КНР. Всего в черный список внесены 37 физических лиц и почти 200 компаний. На этом фоне официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что попавшие под санкции США китайские компании получат защиту со стороны властей.

Портал Axios со ссылкой на источники 14 октября написал, что Вашингтон планирует объявить о новых ограничениях в сфере экспорта микропроцессоров в Китай. Отмечается, что это решение является попыткой США ограничить развитие военного потенциала КНР в области искусственного интеллекта.

18 сентября Йеллен указала, что отношения между США и КНР стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.

Вице-премьер Госсовета КНР на встрече с министром финансов США Джанет Йеллен 8 июля выразил обеспокоенность в связи с существующими американскими санкциями, отметив, что «обобщение национальной безопасности» не способствует нормальным торгово-экономическим связям.

29 июня официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские санкции в отношении министра обороны КНР Ли Шанфу не являются препятствием для поддержания открытых линий связи.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность новых ограничений на экспорт в Китай чипов для искусственного интеллекта из-за опасения, что конкуренты захватят лидерство в технологиях для разработки оружия или совершения хакерских атак.