Армия Израиля сообщила о перемещении сотен тысяч жителей Газы на юг анклава

Несколько сотен тысяч жителей сектора Газа перешли с севера на юг анклава по гуманитарному коридору, включая более 100 тыс. палестинцев за последние два дня. Об этом 10 ноября сообщил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

«Сотни тысяч жителей Газы уже перешли на юг», — сказал он.

По данным генерала, были открыты два гуманитарных коридора для перехода гражданского населения с севера на юг анклава «по прибрежной дороге и по самому пляжу».

Накануне в Белом доме сообщили о планах Израиля открыть второй гуманитарный коридор вдоль прибрежной трассы в секторе Газа для выхода мирных жителей из зоны боевых действий. Кроме того, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Израиль согласился начиная с 9 ноября ежедневно приостанавливать боевые действия на севере сектора Газа на четыре часа.

Палестинцы рассказали о гуманитарном коридоре Израиля в секторе Газа. Отмечалось, что большинство жителей анклава были вынуждены идти по жаре несколько десятков километров. Кроме того, многие дети также были вынуждены наблюдать за всеми происходящими событиями, включая большое количество разбитых машин на дороге и тел погибших. Помимо этого, палестинцы сообщили, что снайперы и танки ЦАХАЛ постоянно держали на прицеле гражданское население.

До этого, 8 ноября, пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, более 50 тыс. жителей перешли на юг анклава.

Накануне старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев отметил, что силы безопасности страны останутся в Газе даже после завершения операции. По его словам, это позволит не допустить возрождения террористических групп, таких как ХАМАС, однако присутствие израильских войск не означает оккупацию и управление территорией.

3 ноября ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв при ударах Армии обороны Израиля по сектору Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27 490 человек получили ранения. Среди израильтян число жертв возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.