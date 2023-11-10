Небензя сообщил о наличии у РФ обращений из-за отъема детей у украинцев в Европе

России известно о десятках случаев, когда Европа отнимала детей у украинских беженцев. Об этом 10 ноября рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН.

На встрече, которая проходила по «формуле Аррии», обсуждались вопросы защиты украинских детей в странах Евросоюза.

«К нам поступали обращения в связи с отъемом детей от находящихся в основном в Европе вместе с ними родителей. Только известные нам случаи исчисляются десятками», — заявил Небензя.

По словам постпреда РФ, многие нуждающиеся в защите не знают, к кому обращаться по этим вопросам. Жалобы поступали не только от граждан Украины, но и от других иностранцев, проживающих в основном в странах Евросоюза.

По мнению политика, проблема отъема детей от родителей в странах ЕС достаточно распространенная и стоит весьма остро. Уточняется, что право детей не разлучаться с семьей регулируется Конвенцией о правах ребенка и факультативным протоколом к ней.

О проведении неформального заседания СБ ООН по данной тематике стало известно 9 ноября. Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что среди докладчиков — председатель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, нидерландская журналистка Соня ван ден Энде и индийский правозащитник Аарун Доул.

Инициативу провести заседание проявила российская сторона. Полянский напомнил, что «предыдущая аналогичная встреча прошла 5 апреля и вызвала большой резонанс».

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.