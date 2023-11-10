Реклама
Прямой эфир
Мир
Эстонская военная разведка заявила о перехвате РФ инициативы в СВО
Общество
Правительство выделило 1,5 млрд рублей на туристический кластер в Кронштадте
Общество
Экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы арестовали по делу о взятках
Мир
Умер креативный директор Moschino Дэвид Ренни
Мир
Конституционный суд Киргизии запретил матчества
Происшествия
В Подмосковье произошел пожар на складе шин авиакомпании S7
Культура
Премьеры «Дэдпула» и «Блейда» перенесли после окончания забастовки актеров
Мир
Зеленский сообщил о поиске способов сократить зависимость от западных снарядов
Мир
В результате атаки по больнице Аль-Кудс в секторе Газа пострадало около 20 человек
Армия
В ДНР сообщили о сбросе боеприпаса с дрона на Петровский район Донецка
Мир
Армия Израиля сообщила о проникновении летательных аппаратов со стороны Ливана
Наука и техника
«Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Общество
Троим бывшим следователям предъявят обвинения по делу компании Merlion

Вооруженные силы НАТО и Швеции провели учения Neptune Strike в Эстонии

0
Фото: пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Истребители военно-воздушных сил (ВВС) НАТО и Швеции провели в небе Эстонии учения Neptune Strike по отражению внезапной угрозы. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

Заместитель начальника главного штаба Сил обороны Эстонии по операциям полковник Март Вендла подчеркнул, что учения Neptune Strike впервые продемонстрировали способность быстро и эффективно перебрасывать силы на расстояние в тысячи километров.

«Наши союзники показали, что Эстонию также очень эффективно и быстро защищают те подразделения, которые в настоящее время здесь не дислоцированы, но способны быстро-быстро реагировать, используя все региональные морские, сухопутные и воздушные силы», — сказал полковник Вендла.

Отмечается, что в учениях приняли участие 20 стран НАТО и «партнер по НАТО» Швеция.

НАТО подумать: что означают военные учения ядерных сил альянса в Европе
И будет ли реагировать Россия на маневры «Стойкий полдень»

Ранее, 12 октября, генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал «плановые» ядерные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») в Средиземном море. По словам Столтенберга, данные учения позволят НАТО убедиться в надежности ядерного сдерживания и посылают «четкий сигнал», что организация будет защищать всех союзников.

16 сентября глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс намерен в 2024 году провести крупнейшие военные учения со времен холодной войны.

9 сентября начались двухнедельные военно-морские учения «Северное побережье» в Балтийском море с участием порядка 30 кораблей и более 3 тыс. военнослужащих из стран — членов НАТО. Программа учений является первой в своем роде. В ходе нее суда будут отрабатывать бои в военных репетициях у берегов Эстонии и Латвии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023