Вооруженные силы НАТО и Швеции провели учения Neptune Strike в Эстонии

Истребители военно-воздушных сил (ВВС) НАТО и Швеции провели в небе Эстонии учения Neptune Strike по отражению внезапной угрозы. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

Заместитель начальника главного штаба Сил обороны Эстонии по операциям полковник Март Вендла подчеркнул, что учения Neptune Strike впервые продемонстрировали способность быстро и эффективно перебрасывать силы на расстояние в тысячи километров.

«Наши союзники показали, что Эстонию также очень эффективно и быстро защищают те подразделения, которые в настоящее время здесь не дислоцированы, но способны быстро-быстро реагировать, используя все региональные морские, сухопутные и воздушные силы», — сказал полковник Вендла.

Отмечается, что в учениях приняли участие 20 стран НАТО и «партнер по НАТО» Швеция.

Ранее, 12 октября, генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал «плановые» ядерные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») в Средиземном море. По словам Столтенберга, данные учения позволят НАТО убедиться в надежности ядерного сдерживания и посылают «четкий сигнал», что организация будет защищать всех союзников.

16 сентября глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс намерен в 2024 году провести крупнейшие военные учения со времен холодной войны.

9 сентября начались двухнедельные военно-морские учения «Северное побережье» в Балтийском море с участием порядка 30 кораблей и более 3 тыс. военнослужащих из стран — членов НАТО. Программа учений является первой в своем роде. В ходе нее суда будут отрабатывать бои в военных репетициях у берегов Эстонии и Латвии.