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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одесской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Новые взрывы были слышны в Одесской области, власти региона снова объявили воздушную тревогу. Об этом 10 ноября сообщило издание «Страна.ua».

Более подробной информации не было. Министерство обороны РФ никак не прокомментировало данные сообщения.

На данный момент воздушная тревога работает еще в семи областях — Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

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Более часа назад в Одесской области уже объявляли воздушную тревогу. Кроме того, сообщалось о серии взрывов в Одессе.

Ранее, 6 ноября, представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк сообщила о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы. По ее словам, повреждения получили «складские помещения, специальная автопогрузочная техника, автомобили с зерном».

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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