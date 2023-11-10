Подоляк посоветовал ВСУ скорректировать тактику с учетом нынешней ситуации

Тактика и стратегия Вооруженных сил Украины (ВСУ) нуждается в пересмотре. Об этом 10 ноября заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинской службе Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).

Он признал, что контрнаступление Украины спустя пять месяцев не принесло ожидаемых результатов, хотя наступательные операции на ряде направлений еще не завершены.

«У нас на 2024 год и на конец 2023-го совершенно четкое понимание, что нужно. Первое: несколько скорректировать тактику. <...> Несколько скорректировать стратегию с учетом доминантных преимуществ, которые есть у России», — пояснил Подоляк.

Ранее, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил о том, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. По его словам, план противника перерезать сухопутный коридор в Крым оказался провальным. Он добавил, что даже в случае редких атак на российскую армию нападения получаются слабыми и заведомо проигрышными.

1 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ уже не смогут добиться прорыва. Он считает, что спасти ситуацию, в которой оказалась украинская армия, может только резкий технологический скачок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.