Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон 9 ноября заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) показали всему миру проблемы техники и оружия НАТО.

Он отметил, что каждый поставленный США на Украину вид вооружения показал свою неэффективность.

«Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставило страны мира сказать: «Боже мой, вы видели это? Мы должны заполучить этот HIMARS», — сказал экс-сотрудник ЦРУ в интервью YouTube-каналу New Rules.

По словам Джонсона, неграмотное использование оружия НАТО на Украине показало всему мировому сообществу, что США полностью уязвимы.

Ранее, 31 октября, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что НАТО не выдержит противостояния с Россией, которая обладает самой сильной армией в мире. По его словам, военно-политический блок понимает, что не может обеспечить Украине победу, а также защитить и свои границы.

Министр обороны России Сергей Шойгу накануне сказал, что ситуация в зоне спецоперации свидетельствует о бесперспективности планов НАТО подорвать безопасность России.

25 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам НАТО необходимо наращивать производство оружия в целях адаптации к меняющимся условиям мира.

Как отметил в тот же день капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявление Столтенберга о необходимости нарастить производство вооружений говорит о том, что блок не был готов к интенсивным боевым действиям на Украине.

До этого, 17 октября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что к международному альянсу оборонных индустрий, о создании которого в сентябре объявил президент Украины Владимир Зеленский, присоединились более 50 компаний из 23 стран. Как отметил Кулеба, создав это сообщество, Украина стимулировала страны — участницы НАТО производить больше вооружений.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.