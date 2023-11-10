Реклама
Прямой эфир
Мир
Эстонская военная разведка заявила о перехвате РФ инициативы в СВО
Общество
Правительство выделило 1,5 млрд рублей на туристический кластер в Кронштадте
Общество
Экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы арестовали по делу о взятках
Мир
Умер креативный директор Moschino Дэвид Ренни
Мир
Конституционный суд Киргизии запретил матчества
Происшествия
В Подмосковье произошел пожар на складе шин авиакомпании S7
Культура
Премьеры «Дэдпула» и «Блейда» перенесли после окончания забастовки актеров
Мир
Зеленский сообщил о поиске способов сократить зависимость от западных снарядов
Мир
В результате атаки по больнице Аль-Кудс в секторе Газа пострадало около 20 человек
Армия
В ДНР сообщили о сбросе боеприпаса с дрона на Петровский район Донецка
Мир
Армия Израиля сообщила о проникновении летательных аппаратов со стороны Ливана
Наука и техника
«Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Общество
Троим бывшим следователям предъявят обвинения по делу компании Merlion
Сюжет:

На выставке «Россия» провели необычную свадьбу работников космодрома Восточный

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Церемония бракосочетания «День космического масштаба» 10 ноября прошла на международной выставке-форуме на ВДНХ. В павильоне «Космонавтика и авиация» обменялись кольцами работники космодрома Восточный амурчане Александр и Алена Андрейченко, сообщили в дирекции выставки.

Молодожены познакомились на космодроме Восточный. По словам невесты, вся жизнь молодых людей связана с космосом.

«Мы очень рады, что свой брак заключили в таком месте. Если бы мы праздновали свадьбу в кругу семьи, то мы бы не получили столько впечатлений, столько внимания», — сказала она.

Жених также отметил, что «свадьба прошла даже лучше, чем планировалось», и всё это стало возможным благодаря сюрпризу организаторов.

На мероприятии присутствовали губернатор Амурской области Василий Орлов, генеральный директор АО «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук и российский космонавт Сергей Корсаков.

Руководитель региона отметил правильность поступка супругов в решении провести церемонию в павильоне.

«Такой день остается в памяти на всю жизнь, а у вас вдвойне: не у каждого получится сыграть свадьбу так, как это делаете вы. Каждый год на нашем космодроме бывает президент [РФ] Владимир Путин, он держит стройку на личном контроле. Космодром Восточный — это будущее нашей страны, ворота в космос», — отметил Орлов.

Во время проведения церемонии Александр и Алена Андрейченко смогли прокатиться на российском автомобиле AURUS, а также осмотреть основные достопримечательности экспозиций. Жениху и невесте предоставили номер в партнерском отеле для совместного отдыха после свадьбы. Кроме того, им предложили экскурсии по столице, которые были организованы Комитетом по туризму города Москвы.

Заместитель генерального директора выставки Анастасия Звягина подчеркнула, что такая церемония — первая, но не последняя свадьба в рамках выставки-форума «Россия».

«Скоро планируется проведение якутской свадьбы и свадьбы молодоженов из Забайкальского края, которая пройдет по старообрядческим традициям. Церемонии учитывают обычаи российских регионов: мы увидим и национальные костюмы, и различные обряды. Это поможет познакомиться поближе с культурой России», — сказала она, отметив, что за время проведения выставки будет организовано более 40 свадеб.

В свою очередь, начальник Дворца бракосочетания на ВДНХ Наталия Шарпар рассказала, что с 2021 года столичные загсы проводят выездные свадьбы в павильоне.

«Центр «Космонавтика и авиация» часто выбирают пары, которые хотят провести тематическую регистрацию. А сегодня мы впервые наблюдали бракосочетание с участием космонавта», — уточнила она.

Во всю страну и ширину: что смотреть на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
Международную экспозицию открывали SHAMAN, Дед Мороз, хор-рекордсмен

До этого, 8 ноября, специальный приз — двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург — получил 500-тысячный посетитель выставки. Семилетний Матвей, который приехал на мероприятие с мамой из Ростова-на-Дону, стал тем самым счастливчиком.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023