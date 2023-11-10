На выставке «Россия» провели необычную свадьбу работников космодрома Восточный

Церемония бракосочетания «День космического масштаба» 10 ноября прошла на международной выставке-форуме на ВДНХ. В павильоне «Космонавтика и авиация» обменялись кольцами работники космодрома Восточный амурчане Александр и Алена Андрейченко, сообщили в дирекции выставки.

Молодожены познакомились на космодроме Восточный. По словам невесты, вся жизнь молодых людей связана с космосом.

«Мы очень рады, что свой брак заключили в таком месте. Если бы мы праздновали свадьбу в кругу семьи, то мы бы не получили столько впечатлений, столько внимания», — сказала она.

Жених также отметил, что «свадьба прошла даже лучше, чем планировалось», и всё это стало возможным благодаря сюрпризу организаторов.

На мероприятии присутствовали губернатор Амурской области Василий Орлов, генеральный директор АО «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук и российский космонавт Сергей Корсаков.

Руководитель региона отметил правильность поступка супругов в решении провести церемонию в павильоне.

«Такой день остается в памяти на всю жизнь, а у вас вдвойне: не у каждого получится сыграть свадьбу так, как это делаете вы. Каждый год на нашем космодроме бывает президент [РФ] Владимир Путин, он держит стройку на личном контроле. Космодром Восточный — это будущее нашей страны, ворота в космос», — отметил Орлов.

Во время проведения церемонии Александр и Алена Андрейченко смогли прокатиться на российском автомобиле AURUS, а также осмотреть основные достопримечательности экспозиций. Жениху и невесте предоставили номер в партнерском отеле для совместного отдыха после свадьбы. Кроме того, им предложили экскурсии по столице, которые были организованы Комитетом по туризму города Москвы.

Заместитель генерального директора выставки Анастасия Звягина подчеркнула, что такая церемония — первая, но не последняя свадьба в рамках выставки-форума «Россия».

«Скоро планируется проведение якутской свадьбы и свадьбы молодоженов из Забайкальского края, которая пройдет по старообрядческим традициям. Церемонии учитывают обычаи российских регионов: мы увидим и национальные костюмы, и различные обряды. Это поможет познакомиться поближе с культурой России», — сказала она, отметив, что за время проведения выставки будет организовано более 40 свадеб.

В свою очередь, начальник Дворца бракосочетания на ВДНХ Наталия Шарпар рассказала, что с 2021 года столичные загсы проводят выездные свадьбы в павильоне.

«Центр «Космонавтика и авиация» часто выбирают пары, которые хотят провести тематическую регистрацию. А сегодня мы впервые наблюдали бракосочетание с участием космонавта», — уточнила она.

До этого, 8 ноября, специальный приз — двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург — получил 500-тысячный посетитель выставки. Семилетний Матвей, который приехал на мероприятие с мамой из Ростова-на-Дону, стал тем самым счастливчиком.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.