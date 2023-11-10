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В Госдуму внесли проект о наказаниях для добровольцев за преступления на службе

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В Госдуму внесли пакет законопроектов, предусматривающих уголовную ответственность для добровольцев, которые привлекаются для выполнения задач в области обороны, возложенных на вооруженные силы РФ. Об этом 10 ноября сообщили в опубликованном документе на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

«Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе указанных формирований», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом предлагается привлекать добровольцев к уголовной ответственности за преступления, которые были совершены в период мобилизации, в военное время, а также в условиях ведения боевых действий.

Отмечается, что проектом учитываются различия правового статуса военнослужащих и добровольцев, при распространении на них статей Уголовного кодекса, которые посвящены преступлениям против военной службы.

В пояснительной записке отмечается, что законопроектом также вносятся изменения в УПК, предусматривающие процессуальный порядок привлечения добровольцев к уголовной ответственности.

Кассовое равенство: доходы добровольцев СВО освободят от уплаты НДФЛ
Госдума готовится рассмотреть законопроект о новых льготах для участников спецоперации

Ранее, в конце октября, депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о праве участников СВО отдыхать в федеральных санаториях Минобороны.

Мобилизованным и контрактникам-добровольцам хотят дать право отдыхать в федеральных санаториях Минобороны, которыми пользуются военные.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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