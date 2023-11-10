В ходе специальной военной операции российские военные завладели инициативой, продолжая интенсивно наносить удары по украинским войскам в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Об этом 10 ноября сообщил заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии, полковник Март Вендла в эфире телеканала ERR.

По его словам, в районах Авдеевки и Марьинки в ДНР, Сватово и Кременной в ЛНР, а также Купянска в Херсонской области сейчас проходят самые напряженные столкновения.

Вендла отметил, что неизменной целью Вооруженных сил России остается освобождение всей территории в границах субъектов.

Ранее, 8 ноября, бывший разведчик ВС США Тони Шаффер рассказал о том, что сомневается в возможностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) успешно организовать контрнаступление. Он уверен, что Украина потеряла возможность проводить наступательные действия. Шафер добавил, что о неудачи операции ВСУ было ясно с самого начала.

28 октября советник главы ДНР Ян Гагин констатировал, что российские военные на фронте держат наступательную инициативу и результативно продвигаются вперед. Если такой темп наступления будет сохраняться и дальше, ВСУ «могут просто недотянуть до весны», отметил он. Там наблюдается «кризис призывного ресурса» на фоне снижения поставок оружия западными странами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.