Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы арестовали по делу о взятках
Мир
Умер креативный директор Moschino Дэвид Ренни
Мир
Конституционный суд Киргизии запретил матчества
Происшествия
В Подмосковье произошел пожар на складе шин авиакомпании S7
Культура
Премьеры «Дэдпула» и «Блейда» перенесли после окончания забастовки актеров
Мир
Зеленский сообщил о поиске способов сократить зависимость от западных снарядов
Мир
В результате атаки по больнице Аль-Кудс в секторе Газа пострадало около 20 человек
Армия
В ДНР сообщили о сбросе боеприпаса с дрона на Петровский район Донецка
Мир
Армия Израиля сообщила о проникновении летательных аппаратов со стороны Ливана
Наука и техника
«Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Общество
Троим бывшим следователям предъявят обвинения по делу компании Merlion
Мир
Армия обороны Израиля поразила более 15 тыс. объектов ХАМАС с 7 октября
Мир
Нетаньяху заявил о намерении сохранить контроль над Газой после конца конфликта

Правительство выделило 1,5 млрд рублей на туристический кластер в Кронштадте

0
Фото: ТАСС/Роман Пименов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России выделило почти 1,5 млрд рублей Министерству обороны на обустройство туристско-рекреационного кластера в Кронштадте под Санкт-Петербургом. Распоряжение опубликовано 10 ноября на портале правовой информации.

«Выделить в 2023 году Минобороны России на выполнение работ по созданию туристско-рекреационного кластера на территории города Кронштадта бюджетные ассигнования в размере 1 497 889,9 тыс. рублей», — говорится в документе.

Средства должны быть направлены на выполнение работ по реконструкции с приспособлением к современному использованию форта «Петр I», также известного как форт «Цитадель».

Минобороны должно представить доклад об эффективном использовании средств до 1 февраля 2024 года.

Форт «Петр I» был построен в 1724 году в южном фарватере Кронштадта и перестроен в 1834-м. Он является объектом культурного наследия федерального значения и входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время он используется как база хранения взрывчатых веществ и закрыт для посещения.

Реконструкция форта «Петр I» пройдет в рамках проекта «Остров фортов», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта как города-музея. На территории более 100 га планируется создание кластера образовательной и рекреационной направленности.

30 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов». Он осмотрел его осмотрел его в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023