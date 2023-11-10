Правительство выделило 1,5 млрд рублей на туристический кластер в Кронштадте

Правительство России выделило почти 1,5 млрд рублей Министерству обороны на обустройство туристско-рекреационного кластера в Кронштадте под Санкт-Петербургом. Распоряжение опубликовано 10 ноября на портале правовой информации.

«Выделить в 2023 году Минобороны России на выполнение работ по созданию туристско-рекреационного кластера на территории города Кронштадта бюджетные ассигнования в размере 1 497 889,9 тыс. рублей», — говорится в документе.

Средства должны быть направлены на выполнение работ по реконструкции с приспособлением к современному использованию форта «Петр I», также известного как форт «Цитадель».

Минобороны должно представить доклад об эффективном использовании средств до 1 февраля 2024 года.

Форт «Петр I» был построен в 1724 году в южном фарватере Кронштадта и перестроен в 1834-м. Он является объектом культурного наследия федерального значения и входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время он используется как база хранения взрывчатых веществ и закрыт для посещения.

Реконструкция форта «Петр I» пройдет в рамках проекта «Остров фортов», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта как города-музея. На территории более 100 га планируется создание кластера образовательной и рекреационной направленности.

30 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов». Он осмотрел его осмотрел его в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.