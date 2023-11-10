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На Украине сообщили о взрывах в Одессе

«Общественное»: в Одессе прозвучали взрывы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Одессе прогремели взрывы. Об этом 10 ноября сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Одессе слышны взрывы, сообщают корреспонденты «Общественного», — говорится в сообщении.

По данным ресурса Украины по оповещению населения, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Комментариев Минобороны России по этому поводу не поступало.

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Ранее, 6 ноября, представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк сообщила о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы. По ее словам, повреждения получили «складские помещения, специальная автопогрузочная техника, автомобили с зерном».

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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