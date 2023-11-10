Московское метро ищет владельцев забытого щенка

Московский метрополитен ищет хозяев щенка, найденного на одной из станций. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Черный щенок с белыми лапами был найден в забытой сумке на лавочке.

«К сожалению, владелец до сих пор с нами не связался, но мы верим, что за малышом вернутся. Мы не передаем животных на склад забытых вещей, а отправляем в приюты, и там питомцы ждут своих хозяев», — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что владелец должен предъявить ветеринарные документы или фото питомца, а также назвать станцию, где щенок был потерян. Это необходимо, чтобы убедиться, что человек действительно является хозяином животного.

Ранее, в декабре 2022 года, сообщалось, что медвежонок, которого нашли на помойке в ЕАО в неудовлетворительном состоянии, полностью восстановился в приморском центре спасения диких животных «Тигр». Уточнялось, что результаты реабилитации животного превзошли ожидания специалистов, так, почти за 11 дней он набрал 19 кг и теперь весит порядка 42 кг.