Умер креативный директор Moschino Дэвид Ренни

Креативный директор бренда модной одежды Moschino Дэвид Ренни умер на 47-м году жизни. Об этом 10 ноября сообщила компания в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Нет слов, чтобы описать боль, которую мы испытываем в это драматическое время. Дэвид присоединился к нам всего несколько дней назад, когда внезапная болезнь забрала его слишком рано», — такие слова исполнительного председателя правления группы Aeffe Массимо Ферретти, которой принадлежит бренд, приводятся в сообщении компании.

Ферретти добавил, что Ренни работал над амбициозным проектом с энтузиазмом и оптимизмом. Сегодня на руководстве лежит ответственность за продолжение того, что «его воображение и креативность» только замышляли.

До этого Ренни работал в Gucci руководителем отдела дизайна женской одежды. Итальянскому бренду он посвятил 20 лет своей жизни.