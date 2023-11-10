В Белгороде в отношении чиновницы возбудили уголовное дело из-за взятки

Управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении руководителя одного из отделов управления образования администрации Белгорода из-за взятки. Об этом «Известиям» в пятницу, 10 ноября, сообщили в УФСБ по региону.

Изначально женщину заподозрили в получении неправомерной выгоды от заведующей дошкольного учебного заведения за прием на работу. Сотрудники спецслужбы совместно со следователями выявили факт взяточничества и пресекли преступную деятельность.

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей получение взятки (ст. 290 УК РФ).

Ранее, 7 ноября, уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере было возбуждено в отношении заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова. Фигурантом дела также стал замначальника следственного управления МВД Далгат Абдулгапаров.