Конституционный суд Киргизии запретил матчества

Конституционный суд Киргизии пересмотрел решение о законности использовании отчества, образованного от имени матери (матчество). Новое решение было опубликовано 9 ноября на сайте инстанции.

В июне Конституционный суд признал, что совершеннолетние граждане Киргизии в особых случаях могут менять отчества на матчества, если они пережили негативный опыт, связанный с отцом. Рассмотрение этого вопроса было инициировано писательницей Алтын Капаловой.

Однако, как отметил суд, это заключение было встречено негативной реакцией со стороны общества, в связи с чем первоначальное решение было пересмотрено.

«Принимая во внимание реалии, в которых введение института матчества было воспринято в негативном ключе подавляющей частью общества, что явилось обстоятельством, которое невозможно было предвидеть, в то же время, не подвергая сомнению выводы, изложенные в принятом решении, <…> Конституционный суд приходит к выводу о необходимости внесения изменений в рассматриваемое решение», — говорится в документе.

Суд отметил, что решение о внесении данных изменений окончательное и обжалованию не подлежит, оно вступает в силу со дня опубликования.

Накануне, 31 марта, в Минюсте РФ рассказали, что за последние 10 лет в России стали чаще менять фамилию и инициалы. Так, число записей актов о перемене имени и фамилии увеличилось на 46 тыс. В 2022 году в ведомстве зарегистрировали 126 572 записи актов, а в 2012-м — 80 507.