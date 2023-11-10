Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Красноярском крае

В Балахтинском районе Красноярского края открыли новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

ФАП возвели в поселке Чистые Пруды, в котором проживают 200 человек, в том числе 45 детей. Пункт оснащен новым лечебно-диагностическим оборудованием.

«Современное оснащение позволяет проводить различные виды исследований, регистрировать ЭКГ и передавать данные в краевую больницу. Также в медпункте есть ИВЛ и дефибриллятор для проведения реанимационных мероприятий», — говорится в сообщении минздрава.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, фельдшерско-акушерский пункт построили в рамках программы первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели направили 6,5 млн рублей.