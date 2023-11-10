Паромные переправы к поселкам Лазо и Таежный на Камчатке закроют с 15 ноября

В Камчатском крае с середины ноября закроют паромные переправы к поселкам Лазо и Таежный. Об этом сообщает региональное управление автомобильных дорог.

Решение о закрытии принято в связи с наступлением отрицательных температур, снижением уровня воды. Кроме того, в русле реки Камчатка образовалось большое количество ледяной шуги.

Как уточняет ИА KamchatkaMedia, транспортное сообщение с поселками Лазо и Таежный будет временно прервано — до начала работы ледовой переправы. Местным жителям рекомендовано приобрести необходимые товары до начала перерыва транспортного сообщения.

В Якутии с 4 ноября прекратились перевозки на паромной переправе Якутск – Нижний Бестях, которые осуществляло ООО «Паромы Якутии». Причина — прохождение ледостава и сложная гидрологическая обстановка на реке Лене.