Захарова прокомментировала санкции Канады в отношении «Известий» и РЕН ТВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 10 ноября, прокомментировала введение Канадой санкций против газеты «Известия» и телеканала РЕН ТВ.

Ранее в этот день Оттава ввела санкции против «Известий» и РЕН ТВ, а также «Парламентской газеты». Всего в санкционном списке перечислены девять физлиц и шесть организаций.

«Что вы хотите от режима, который аплодирует нацистам», — прокомментировала Захарова действия Канады.

22 сентября парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского пригласил на свое заседание 98-летнего ветерана дивизии СС «Галиция/Галичина» Ярослава Хунку. На следующий день агентство Associated Press опубликовало фото, на котором украинский лидер во время выступления в парламенте поприветствовал 98-летнего националиста. Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент. На фоне скандала Рота подал в отставку.

25 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

5 октября президент России Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал отвратительным инцидент с чествованием ветерана СС канадским парламентом и президентом Украины. Российский лидер напомнил, что Нюрнбергский процесс объявил дивизию, в которой состоял Хунки, преступной и ответственной за геноцид евреев, поляков и других народов.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.