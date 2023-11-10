Новый роддом возвели в городе Шарыпово в Красноярском крае

В городе Шарыпово в Красноярском крае завершилось строительство нового родильного дома. Его открытие состоится в следующую среду, 15 ноября, сообщает региональное министерство здравоохранения.

«В этот день в новом родильном доме будет проведен день открытых дверей для всех желающих познакомиться с тем, как организована работа роддома, какие условия созданы для мам и новорожденных», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, роддом рассчитан на 13 коек акушерского отделения, из которых восемь коек для рожениц и пять коек патологии беременности, а также 15 коек гинекологического отделения и четыре койки дневного стационара.

Родильный дом построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранения».