Строительство корпуса школы № 40 в столице Камчатки завершат к 2025 году

В Петропавловске-Камчатском до конца 2024 года намерены завершить строительство дополнительного корпуса школы № 40. Об этом сообщает правительство Камчатского края.

«У нас уже практически завершены фасадные работы, остаются технические мероприятия по этажам центральной части, уже ведутся работы по инженерным сетям, внутренним и внешним. И, как мы ранее говорили, до наступления холодного периода у нас будет закрыт тепловой контур», — рассказал врио министра строительство и жилищной политики Артем Фирстов.

Как уточняет ИА KamchatkaMedia, сдать объект планируется в декабре 2024 года. Это позволит перевести обучение в школе № 40 из двухсменного в односменный. Согласно проекту, в трехэтажном корпусе смогут учиться 500 детей.

Строительство ведется в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».