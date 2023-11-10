Смотровую площадку с биноскопом открыли на острове Татышев в Красноярске

В Красноярске на острове Татышев открыли двухъярусную смотровую площадку с биноскопом. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на пресс-службу Татышев-парка.

Новую туристическую локацию создали возле залива Стрелка. С площадки открывается вид на Енисей, а установленный биноскоп поможет увидеть поближе остров Молокова, Виноградовский мост, Большой концертный зал, Культурно-исторический центр, Коммунальный мост.

В ближайшее время смотровую площадку дополнят яркой подсветкой второго уровня.

9 ноября администрация Татышев-парка на своей странице в соцсети «ВКонтакте» также сообщила, что на острове начали заливать каток.