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МИД РФ назвал важный аспект при организации встречи по Ближнему Востоку

МИД: для РФ важно определить временные рамки встречи по ближневосточному урегулированию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для Москвы не является принципиальным вопрос места проведения министерской встречи стран Ближнего Востока по палестино-израильскому урегулированию, важность представляет определение временных рамок этой встречи. Об этом в пятницу, 10 ноября, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Насчет места проведения такой встречи у нас никаких нет предпочтений, имею в виду, что должно быть найдено удобное для всех консенсусное место проведения. Для нас главное — <…> временные рамки», — приводит ТАСС слова замглавы МИДа.

Он подчеркнул, что для Москвы предпочтительнее, чтобы позитивные процессы проходили быстрее. При этом встреча в данном формате «давно назрела» и планировалась еще до эскалации конфликта на Ближнем Востоке, начавшейся в октябре.

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Ранее, 23 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Известий» о том, планирует ли Москва выступить с мирной инициативой в израильско-палестинском конфликте, сообщил, что Россия по-прежнему готова помогать в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Министр также напомнил, что страна была частью посреднического механизма в виде квартета международных посредников. По его мнению, односторонние услуги в этом вопросе едва ли помогут.

Ранее в тот день глава МИД РФ сообщил, что на встрече в Тегеране участники формата «3+3» обсудили ситуацию в секторе Газа. По его словам, для палестино-израильского урегулирования первоочередными мерами являются прекращение огня, решение гуманитарных вопросов и выезд иностранцев из анклава.

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7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в результате конфликта число жертв при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27 490 человек получили ранения. Среди израильтян число жертв возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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