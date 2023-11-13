14 ноября — День социолога: история и традиции праздника

В России 14 ноября отмечают День социолога. Это профессиональный праздник специалистов, которые изучают актуальные общественные тенденции, мнение населения и формируют прогнозы. Их работа лежит в основе многих маркетинговых исследований и политических процессов. В 2023 году знаменательный день приходится на пятницу. «Известия» рассказывают читателям об особенностях профессии и традициях торжества.

День социолога – 2023: история

Классики социологии определяют ее как науку, изучающую общественные закономерности. Среди выдающихся ученых-социологов немало фамилий российских исследователей — Питирим Сорокин, Александр Гофман, Петр Лавров. Социология в цифровом веке становится всё более и более актуальной наукой, способной решать назревающие проблемы общества.

14 ноября 1901 года в Париже открылась Русская высшая школа общественных наук, в которой появился один из первых в мире социологических факультетов. Именно эта дата стала праздничной для российских социологов, а также для специалистов некоторых стран СНГ.

Само торжество учредили в 1994 году на социологическом факультете СПбГУ — главного научного центра России.

День социолога – 2023: традиции

Праздник отмечают преимущественно в профессиональных кругах, как правило, в профильных учебных учреждениях. В честь торжества проходят концерты и застолья, а также образовательные мероприятия — лекции, семинары, встречи специалистов. К студентам приглашают именитых спикеров.

СМИ в честь знаменательной даты презентуют последние опросы общественного мнения и рассказывают о работе социологов.

День социолога – 2023: как поздравить

Социологу всегда пригодится ежедневник или именная ручка. В работе этим специалистам часто приходится обращаться к компьютеру, поэтому актуальным будет подарок, призванный обеспечить удобство и уют — коврик для мыши, кружка, фото в рамке или увлажнитель воздуха.

11 ноября в России отметили День экономиста — праздник специалистов, обеспечивающих работу множества организаций и отвечающих за эффективное распределение ресурсов. «Известия» рассказали об истории и традициях знаменательного дня.