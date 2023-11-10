Ремонт еще трех многоквартирных домов завершили на Камчатке

В Камчатском крае завершен капитальный ремонт еще трех многоквартирных домов. Об этом сообщает региональное правительство.

Работы прошли в Петропавловске-Камчатском в домах № 6 и 8 по проспекту 50 лет Октября и в городе Елизово на улице Нагорной, 27а. В домах капитально отремонтировали кровлю, пишет ИА KamchatkaMedia

Как рассказал начальник отдела инженерно-технического контроля краевого Фонда капремонта Олег Пак, кровля дома № 27а по улице Нагорная в Елизове не ремонтировались более 30 лет. Износ полотна достигла 90%, жильцы постоянно жаловались на протекания.

Специальная комиссия уже осмотрела объекты и подписала приемочные акты. Гарантийный срок на работы составит пять лет.