Остановка военной помощи Киеву не приблизит к решению конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 10 ноября, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Мы не приблизимся к миру, к окончанию этого <конфликта>, если мы сократим и прекратим поддержку. Я в этом твердо убежден», — сказал он на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляция которой велась на YouTube.

По словам главы оборонного ведомства, он не видит другого пути, кроме продолжения поддержки Украины для занятия ею стратегически сильной позиции.

В свою очередь, Столтенберг выразил уверенность в том, что страны альянса будут и дальше помогать украинскому военному командованию.

«Я уверен, что союзники продолжат ее (помощь. — Ред.), не только потому что мы обещали это на саммите в Вильнюсе, но и потому что в наших интересах делать это», — указал он.

2 ноября посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия потратила на военную поддержку Украине с начала спецоперации €4,2 млрд. Он напомнил, что в целом помощь ФРГ составила уже €24 млрд. Хотя Берлин продолжает дальше направлять Киеву новые пакеты и обещает поддерживать в дальнейшем, такая позиция «давно не встречает единодушной поддержки», добавил дипломат.

До этого, 22 октября, газета Bild сообщила, что в проекте бюджета Германии на 2024 год на помощь Украине заложено €4 млрд, из которых €3,1 млрд будет выделено на уже обещанные меры, €770 млн зарезервировано на помощь по линии МИД ФРГ, а на новые военные поставки остается €120 млн. При этом в министерстве обороны Германии ожидают, что потребности Киева в 2024 году будут стоить €5,22 млрд.

В середине октября канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Украине пакет помощи для предстоящего зимнего сезона, а также новые поставки оружия, включающие «всё, что необходимо для ПВО».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.