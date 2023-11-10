Благоустройство парка «Простоквашино» на Камчатке стартует в 2024 году

В городе Елизово Камчатского края в 2024 году планируют начать благоустройство семейного парка «Простоквашино». Об этом сообщает региональное правительство.

Как рассказал заместитель министра строительства и жилищной политики, главный архитектор Камчатского края Михаил Кудряшов, проект благоустройства предусматривает сохранение и развитие спортивного ядра, в том числе модернизацию хоккейной коробки. Будет создана спортплощадка для игровых видов спорта, появится и зона воркаута.

Кроме того, в «Простоквашино» смонтируют современную систему освещения, создадут прогулочную тропиночную сеть, замостят дорожки и проведут озеленительные работы. Также будут обустроены склоны для катания на санках и ватрушках, уточняет ИА KamchatkaMedia.

Проект благоустройства семейного парка «Простоквашино» в Елизово стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Итоги конкурса были объявлены в июле 2023-го.