Грузовой поезд насмерть сбил мужчину на путях в Иркутской области

В Иркутской области в результате наезда грузового поезда погиб мужчина. Об этом Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает в своем Telegram-канале.

Наезд произошел вечером 9 ноября на перегоне Чуна – Изыскан. Грузовым поездом был смертельно травмирован 47-летний мужчина, пишет ИА IrkutskMedia.

По факту случившегося Тайшетская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Все обстоятельства устанавливаются.

8 ноября пассажирский поезд Москва – Тамбов сбил 12-летнюю девочку на железнодорожных путях в Тамбовской области. Школьница погибла.