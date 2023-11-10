Расчеты Запада на поражение России в конфликте с Украиной оказались неверными. Об этом 10 ноября заявил «Известиям» капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин, комментируя интервью экс-начальника военного комитета НАТО Харальда Куята.

«То, на что рассчитывал Запад, прежде всего США, а именно нанесение поражения России, все расчеты оказались неверными. Контрнаступление готовилось полностью по натовской технологии. Всё это столкнулось с профессионализмом, героизмом и нашей техникой. Окончилось всё провалом», — сказал Дандыкин.

По его словам, если в начале у Украины было советское оружие, то теперь практически всё оружие является западным, и на него необходимы деньги, которых у Европы нет.

«Не все это понимают. Президент США Джо Байден убежден, что надо дальше воевать и всё будет нормально. А если хотят опять обмануть, как это было с Минскими соглашениями, то сейчас уже не получится. Очевидно, что верить им нельзя», — отметил военный.

Дандыкин заявил, что для Украины лучшим вариантом является капитуляция, так как предъявление условий со стороны президента страны Владимира Зеленского является признаком слабости.

«То, что случилось, срыв переговоров, который был в самом начале специальной военной операции, когда были договоренности определенные и по НАТО, и по всему, это подача Запада. Всё они сделали. После этого они проявили свое хамство», — сказал он.

Ранее 10 ноября экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят заявил, что украинская армия столкнулась с резким ростом числа дезертиров. Он отметил, что на сторону России перебегают целые роты и что РФ в ходе летней оборонительной кампании нанесла Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезный ущерб.

Кроме того, Куят констатировал, что Запад и страны НАТО намеренно не предоставили возможность России и Украине подписать договор в Стамбуле. Он отметил, что события, которые произошли далее, могли быть предотвращены, но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тогда прибыл в Киев, чтобы помешать подписанию соглашения.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения Зеленского, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

7 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров признал, что к концу 2023 года число потерь украинских военнослужащих может превысить 500 тыс. человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.