Россиянка рассказала о ситуации на КПП «Рафах» после отказа в эвакуации

Россиянка Ольга Зороб 10 ноября в беседе с «Известиями» рассказала о ситуации на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рафах», после того как стало известно, что проход не открыли и людям с двойным гражданством было отказано в эвакуации.

«Развернули всех абсолютно. Никто к нам даже не подходил. Ворота не открывались, никто не проходил ни с какой стороны», — сообщила она.

По ее словам, новости в анклаве узнают из интернет-ресурсов. Так люди узнали, что раненых не смогли доставить к КПП, в то время как пропуск иностранцев был запланирован именно после эвакуации пострадавших. Женщина добавила, что ситуация в регионе плачевная.

«В основном женщины живут в школах, полные палатки мобильные, недостаток воды и пищи, истощение и болезни», — передает Ольга.

В свою очередь, источник «Известий» уточнил, что 11 ноября будет предпринята новая попытка эвакуации.

«Завтра будут снова пытаться пройти наши по спискам. Российские профильные сотрудники все на месте и наготове», — заявил собеседник.

Ранее в этот день всех ожидавших эвакуации на КПП развернули. Тогда же русскоязычные жители сектора Газа рассказали «Известиям» о ситуации в анклаве. По словам одной из женщин, некоторые ее знакомые шли пешком до контрольно-пропускного пункта и погибли.

По словам россиян, проживающих в секторе Газа и находящихся в списках на эвакуацию, в реестр занесены 85 граждан РФ для выхода из анклава.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в результате конфликта число жертв при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27 490 человек получили ранения. Среди израильтян число жертв возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.