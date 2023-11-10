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Эномото рассказал о преимуществах Минеева и Штыркова в предстоящем бою

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Фото: скриншот
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Швейцарский боец Ясубея Эномото 10 ноября назвал «Известиям» преимущества Владимира Минеева и Ивана Штыркова в предстоящем бою в рамках суперсерии «Бойцовского клуба» РЕН ТВ.

Эномото отметил, что Штырков в последнее время сильно продвинулся в ударной технике и стойке. При этом низкий рост позволит ему больше работать изнутри, уточнил швейцарский боец.

« <...> я думаю, что из тех боев, которые я видел в последнее время, он (Штырков. — Ред.) очень сильно продвинулся в ударной технике. Я просмотрел все его последние бои, и я думаю, что он очень сильно продвинулся в стойке», — сказал Эномото.

Минеев же, по его мнению, «просто очень опасен», потому что его основой является ударная техника, однако боец после предыдущего поединка набрал массу, что хорошо сказывается на силе удара, но негативно влияет на скорость.

«Я думаю, что в целом Минеев, на мой взгляд, лучший боец в стойке, чем Штырков. И у него очень много приемов», — добавил Эномото.

Он подчеркнул, что в последних поединках по кикбоксингу Минеев был очень медленным, поэтому исход боя будет зависеть от того, насколько серьезно к нему подойдет боец.

«Мое мнение, кто победит? Я не знаю, я бы сказал, что в ударной технике, в стойке, я бы сказал, 60 на 40 в пользу Минеева. Может быть, даже 70 на 30 в пользу Минеева», — заявил Эномото.

Швейцарский боец добавил, что он всегда смотрит поединки потенциальных соперников из России.

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Подводим итоги «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте

Ранее в этот день российский боксер Григорий Дрозд назвал бойца Владимира Минеева фаворитом в бою с Иваном Штырковым. Он считает, что Штырков — очень хороший боец, но не обладает классическими навыками по кикбоксингу, которые есть у Минеева.

До этого, 5 ноября, боец тайского бокса и К-1 Чингиз Аллазов предсказал, что предстоящий бой между Минеевым и Штырковым будет мощным. Аллазов добавил, что Минеев, несмотря на то что выходил на ринг смешанных единоборств, всё-таки начинал с кикбоксинга. В силу этого боксер ставит именно на него.

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.

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