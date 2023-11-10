В Думу внесли проект о наказаниях для добровольцев за преступления против службы

Законопроект об уголовной ответственности для членов добровольческих формирований, совершивших правонарушения во время службы, внесен в Государственную думу. Его текст появился в думской базе 10 ноября.

Проект закона предусматривает, что добровольцы будут нести такую же ответственность, как и военнослужащие срочной службы или контрактники, за следующие нарушения: неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, насильственные действия в отношении него, самовольное оставление части или места службы, дезертирство, уклонение от исполнения обязанностей путем симуляции болезни, умышленное уничтожение или повреждение военного имущества или его уничтожение по неосторожности, а также утрата военного имущества.

Также на участников добровольческих формирований будет распространяться ответственность за нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, и за нарушение правил вождения или эксплуатации машин в период мобилизации, военного положения, военного времени либо в условиях вооруженного конфликта.

Законопроект вносит изменения в ст. 331 Уголовного кодекса РФ и в Уголовно-процессуальный кодекс России.

Ранее, 4 августа, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации рассмотрят осенью. Он добавил, что такой правовой акт заполнит пробелы в законодательстве, так как существует ответственность за уклонение от службы по призыву, в то время как уклонение от службы по мобилизации никак не наказывается.

13 июня в Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.