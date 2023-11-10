Уголовное дело возбудили после падения рабочего на стройке в Астрахани

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения рабочего на строительной площадке в Астрахани. Мужчина получил травму головы.

По данным правоохранительных органов, монтажник не имел допуска для выполнения работ на высоте. Тем не менее его привлекли к частичному демонтажу передвижной сборно-разборной строительной вышки. В результате механического повреждения настила мужчина поскользнулся и упал с высоты 3 м головой вниз на бетон. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

В Ульяновской области 3 ноября двое 37-летних рабочих упали с высоты седьмого этажа. Один потерпевший получил смертельные травмы, второй был госпитализирован.