В Москве начался прием заявок на второй поток «Академии инноваторов»

В столице открылся прием заявок на второй поток обновленной программы поддержки технологических проектов «Академия инноваторов», заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Для участия нет необходимости иметь прототип продукта, достаточно представить свою идею. Поступить в «Академию инноваторов» могут жители любых регионов страны.

«Из-за высокого спроса мы открыли набор на второй поток еще до завершения первого. Теперь доработать свои идеи вместе с наставниками и сделать первые шаги в бизнесе смогут и совсем юные инноваторы — с 14 лет», — рассказала Сергунина.

Регистрация доступна до 25 января 2024 года на платформе акселератора. Обучение второго потока стартует в феврале. Для него планируется отобрать 100 проектов. Лучшие идеи будут реализованы и протестированы. Затем их могут выкупить крупные игроки.

Помимо экспертной поддержки разработчикам предоставляют возможность бесплатно работать в двух современных коворкингах: в кластере «Ломоносов» и на площадке «Цифровое деловое пространство».

Обучение первого потока завершится в конце ноября, авторы представят свои решения потенциальным партнерам. Из более 1,5 тыс. желающих в первый поток прошли 100 наиболее перспективных проектов. Из них 24 — уже доработали до полноценного прототипа, восемь — вышли на первую выручку.

Всего с момента перезапуска программы в конце июля ее участники создали 15 новых стартапов.