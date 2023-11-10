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Зеленский сообщил о поиске способов сократить зависимость от западных снарядов

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Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 ноября, обсудил с членами ставки верховного главнокомандующего, как республике добиться самостоятельности в вопросе обеспечения снарядами и бронетехникой.

«[Обсуждали] военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать самодостаточными в отношении снарядов, ракет, дронов, бронетехники», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Кроме того, обсуждались «планы и расчеты», необходимые для продолжения активных боевых действий, добавил президент Украины.

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В Киеве заговорили о глобальном дефиците боеприпасов

Ранее, 24 октября, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина испытывает дефицит боеприпасов, поэтому должна организовать их производство на своей территории. На следующий день политолог, военный эксперт Алексей Живов напомнил, что если Украина начнет такое производство, то Вооруженные силы России будут рассматривать подобные объекты в качестве цели для ударов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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