Реклама
Прямой эфир
Мир
В результате атаки по больнице Аль-Кудс в секторе Газа пострадало около 20 человек
Мир
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе
Мир
СМИ указали на способность МиГ-31 перехватывать самолеты НАТО на большой высоте
Общество
Глава «Гормоста» заявил о нахождении рухнувшего моста на балансе Подмосковья
Мир
Армия обороны Израиля поразила более 15 тыс. объектов ХАМАС с 7 октября
Мир
В Армении заявили о готовности к подписанию мирного договора с Азербайджаном
Мир
Столтенберг призвал НАТО быть сильным
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек
Экономика
Решетников спрогнозировал рекордный товарооборот между РФ и Белоруссией
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью
Мир
В Белом доме заявили о нежелании США конфликтовать с Китаем
Общество
Первая свадьба на выставке-форуме «Россия» в Москве стала космической
Мир
Ожидавших эвакуации в Египет россиян развернули на КПП «Рафах»
Сюжет:

Армия Израиля сообщила о проникновении летательных аппаратов со стороны Ливана

0
Фото: Global Look Press/Chen Junqing
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Израиль со стороны Ливана проникли три летательных аппарата, заявила 10 ноября в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Один из них армия Израиля перехватила, два других упали на севере страны.

ЦАХАЛ сообщила, что она изучает данный инцидент. Никакой угрозы в районе происшествия на данный момент нет.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
Советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман — о наземной операции, расширении конфликта и посредниках в его урегулировании

Накануне ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по израильскому объекту в городе Метула на границе с Ливаном. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по инфраструктуре движения. Отмечается, что среди целей были «террористические базы и инфраструктура, наблюдательные пункты и технологическое оборудование».

До этого, 7 ноября, заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем пригрозил эскалацией, если увеличатся атаки в секторе Газа со стороны Израиля. 4 ноября пресс-служба «Хезболлы» сообщила о нанесении удара по пяти позициям израильской армии. В ответ на это истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам ливанского движения параллельно с танковыми и артиллерийскими ударами.

Ливанское движение «Хезболла» присоединилось к военным действиям против Израиля 8 октября. Движение заявило о своей солидарности с ХАМАС и готовности поддержать палестинское движение в борьбе с Тель-Авивом. «Хезболла» выступает против Израиля и его союзников, проводящих собственную политику на Ближнем Востоке.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023