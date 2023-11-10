Армия Израиля сообщила о проникновении летательных аппаратов со стороны Ливана

В Израиль со стороны Ливана проникли три летательных аппарата, заявила 10 ноября в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Один из них армия Израиля перехватила, два других упали на севере страны.

ЦАХАЛ сообщила, что она изучает данный инцидент. Никакой угрозы в районе происшествия на данный момент нет.

Накануне ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по израильскому объекту в городе Метула на границе с Ливаном. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по инфраструктуре движения. Отмечается, что среди целей были «террористические базы и инфраструктура, наблюдательные пункты и технологическое оборудование».

До этого, 7 ноября, заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем пригрозил эскалацией, если увеличатся атаки в секторе Газа со стороны Израиля. 4 ноября пресс-служба «Хезболлы» сообщила о нанесении удара по пяти позициям израильской армии. В ответ на это истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам ливанского движения параллельно с танковыми и артиллерийскими ударами.

Ливанское движение «Хезболла» присоединилось к военным действиям против Израиля 8 октября. Движение заявило о своей солидарности с ХАМАС и готовности поддержать палестинское движение в борьбе с Тель-Авивом. «Хезболла» выступает против Израиля и его союзников, проводящих собственную политику на Ближнем Востоке.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.