Аграрии в Липецкой области собрали 5 млн т сахарной свеклы

В Липецкой области аграрии собрали 5 млн т свеклы. По последним данным, урожай осталось собрать на 10% посевных площадей.

По данным LipetskMedia, с 1 га полей удается собрать 505 ц культуры. Урожай увозят на шесть сахарных заводов, с начала сезона они переработали больше 3 млн т и получили 450 тыс. т сахара.

Предполагается, что по итогам сезона урожай сахарной свеклы составит 5,6 млн т. Это второй рекордный показатель в истории. В 2019 году с полей удалось собрать 5,9 млн т.

Ранее сообщалось, что рекордный за последнее десятилетие урожай сахарной свеклы зафиксировали аграрии в Рязанской области. Там удалось собрать 371 тыс. т корнеплодов.