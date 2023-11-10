Реклама
Прямой эфир
Мир
В результате атаки по больнице Аль-Кудс в секторе Газа пострадало около 20 человек
Мир
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе
Мир
СМИ указали на способность МиГ-31 перехватывать самолеты НАТО на большой высоте
Общество
Глава «Гормоста» заявил о нахождении рухнувшего моста на балансе Подмосковья
Мир
Армия обороны Израиля поразила более 15 тыс. объектов ХАМАС с 7 октября
Мир
В Армении заявили о готовности к подписанию мирного договора с Азербайджаном
Мир
Столтенберг призвал НАТО быть сильным
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек
Экономика
Решетников спрогнозировал рекордный товарооборот между РФ и Белоруссией
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью
Мир
В Белом доме заявили о нежелании США конфликтовать с Китаем
Общество
Первая свадьба на выставке-форуме «Россия» в Москве стала космической
Мир
Ожидавших эвакуации в Египет россиян развернули на КПП «Рафах»
Сюжет:

Нетаньяху заявил о намерении сохранить контроль над Газой после конца конфликта

Нетаньяху: армия Израиля после победы над ХАМАС сохранит контроль над Газой
0
Фото: Global Look Press/Dana Kopel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после победы над палестинским движением ХАМАС намерена сохранить контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризовать анклав. Об этом 10 ноября сообщил портал Ynet со ссылкой на слова премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Так, согласно информации портала, главы муниципалитетов, расположенных рядом с сектором Газа, спросили на встрече с израильским премьером, что будет с анклавом после окончания операции ЦАХАЛ. Нетаньяху ответил им, что армия сохранит контроль над этой территорией и не отдаст ее внешним силам.

«Силы Армии обороны Израиля сохранят контроль над сектором, мы не отдадим его внешним силам», — сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что осуществления контроля безопасности в секторе Газа будет осуществляться вместе с его полной демилитаризацией. Это нужно для того, чтоб гарантировать отсутствие угроз со стороны анклава для граждан Израиля, добавил он.

Главы муниципалитетов также потребовали от премьера «не соглашаться на прекращение огня и завершить работу в секторе Газа».

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
Советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман — о наземной операции, расширении конфликта и посредниках в его урегулировании

Ранее в этот день Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что по окончании конфликта, когда ЦАХАЛ уничтожит ХАМАС, Израиль хочет видеть Газу «демилитаризованной, очищенной от радикально настроенных элементов и отстроенной заново».

Накануне старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев отметил, что силы безопасности страны останутся в Газе даже после завершения операции. По его словам, это позволит не допустить возрождения террористических групп, таких как ХАМАС, однако присутствие израильских войск не означает оккупацию и управление территорией.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023