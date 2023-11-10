Нетаньяху заявил о намерении сохранить контроль над Газой после конца конфликта

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после победы над палестинским движением ХАМАС намерена сохранить контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризовать анклав. Об этом 10 ноября сообщил портал Ynet со ссылкой на слова премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Так, согласно информации портала, главы муниципалитетов, расположенных рядом с сектором Газа, спросили на встрече с израильским премьером, что будет с анклавом после окончания операции ЦАХАЛ. Нетаньяху ответил им, что армия сохранит контроль над этой территорией и не отдаст ее внешним силам.

«Силы Армии обороны Израиля сохранят контроль над сектором, мы не отдадим его внешним силам», — сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что осуществления контроля безопасности в секторе Газа будет осуществляться вместе с его полной демилитаризацией. Это нужно для того, чтоб гарантировать отсутствие угроз со стороны анклава для граждан Израиля, добавил он.

Главы муниципалитетов также потребовали от премьера «не соглашаться на прекращение огня и завершить работу в секторе Газа».

Ранее в этот день Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что по окончании конфликта, когда ЦАХАЛ уничтожит ХАМАС, Израиль хочет видеть Газу «демилитаризованной, очищенной от радикально настроенных элементов и отстроенной заново».

Накануне старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев отметил, что силы безопасности страны останутся в Газе даже после завершения операции. По его словам, это позволит не допустить возрождения террористических групп, таких как ХАМАС, однако присутствие израильских войск не означает оккупацию и управление территорией.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.