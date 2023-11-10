Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за ухудшения погоды

В Крыму в ближайшие субботу и воскресенье ожидается резкое ухудшение погоды. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС России по республике в пятницу, 10 ноября.

Согласно данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 11 ноября и в течение суток 12-го ожидаются дожди, временами сильные. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный до 15–20 м/с, местами — до 25 м/с, пишет ИА «Крыминформ».

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач», — говорится в сообщении МЧС.

Также в ведомстве предупреждают о вероятности возникновения ЧС, авариях на объектах ЖКХ, возможных подтоплениях территорий, нарушениях транспортного сообщения и затруднениях движения на дорогах.

Спасатели рекомендуют не выходить в море и на набережные, не посещать горно-лесистую местность, отказаться от отдыха с палатками, ограничить пребывание вблизи рек, в том числе пересохших, а людям, проживающим в непосредственной близости от них, — принять меры по сохранению своего имущества.

Между тем, как уточняет ИА SevastopolMedia, ночью 11 ноября в столице Крыма Симферополе ожидается +7..+9 градусов, днем +15..+17 градусов. Прогнозируется переменная облачность, возможна гроза.