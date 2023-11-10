Рыбака оштрафовали на 1,3 млн рублей за вылов семги в Мурманской области

В Мурманской области с рыбака взыскали ущерб в размере 1,3 млн рублей за незаконную добычу водных биологических ресурсов. В багажнике мужчины обнаружили выловленную семгу.

Нарушителя остановили сотрудники пограничного управления ФСБ в октябре 2022 года на территории Кандалакшского района. При досмотре в багажнике нашли мешки с 48 особями семги. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Ущерб от незаконной добычи атлантического лосося исчисляется в размере таксы 13 675 рублей за одну особь. При расчете ущерба, причиненного в запрещенных для рыболовства районах, дополнительно к стандартному ущербу насчитывается 100% таксы. В результате общий ущерб составил больше 1,31 млн рублей.

Постановление о взыскании ущерба вынес Кандалакшский районный суд.