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Столтенберг призвал НАТО быть сильным

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d
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Основные механизмы контроля над вооружениями перестали действовать после выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), поэтому НАТО необходимо быть сильным. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в Берлине.

Столтенберг обвинил Россию в подрыве безопасности стран НАТО и заявил, что на этой неделе Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), тем самым Москва якобы отошла от всех крупных договоров по контролю над вооружениями.

«Все это делает мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО. Лидеры НАТО договорились усиливать нашу оборону», — приводит сайт НАТО слова генсека.

При этом он также сообщил, что на данный момент государства Североатлантического альянса выделяют необходимые силы и укрепляют структуры управления и контроля блока.

Накануне, 9 ноября, Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине заявил, что НАТО остается приверженной контролю над вооружениями и принципу нераспространения оружия массового поражения. При этом он призвал Россию вести себя ответственно, однако вместе с тем заявил о необходимости продолжать снабжать Украину оружием.

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Ранее, 8 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, однако в данный момент не наблюдает необходимых для его начала условий. По его словам, подобное взаимодействие не может проводиться в режиме чтения нотаций одной стороны в отношении другой.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. Как отмечалось, поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ. 6 ноября МИД РФ заявил, что процедура выхода России из ДОВСЕ полностью завершена. В ведомстве напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю.

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