На Западе уже стали понимать, что дальнейшие вливания финансов в Украину бессмысленны, в связи с чем разумные политические силы пытаются находить выход из этой ситуации и искать конструктивные решения. Об этом заявил 10 ноября в комментарии «Известиям» военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин, прокомментировав интервью экс-начальника военного комитета НАТО Харальда Куята.

«Военные — они всегда больше понимают, что происходит на самом деле на театре военных действий. А вот политики это понимают, как правило, хуже всех. Но, к сожалению, они, как правило, принимают решения. Их основные виновники сейчас — это коллективный Запад, и в первую очередь — США и Великобритания», — пояснил Никулин.

Он отметил, что в самом начале конфликта переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле действительно сразу продвинулись очень хорошо и стороны уже были готовы заключить мирное соглашение. А на документах даже стояла подпись президента Украины Владимира Зеленского.

«Но тут прилетел бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон и всю эту комбинацию разрушил. То есть Украину заставили продолжать военные действия, которые привели уже как минимум к гибели как минимум 500 тыс. молодых украинцев. Сейчас кадровый состав армии Украины выбит на 70–80%, и восполнить это уже невозможно никакими мобилизованными», — добавил специалист.

По мнению Никулина, НАТО сама по себе воевать с Россией не решится, особенно в свете начавшегося конфликта на Ближнем Востоке.

«Они считают, что они тем самым ослабляют Россию. А на самом деле, даже уже по мнению западных аналитиков, российская армия вышла на первое место и впервые за последние лет 40–50 обогнала армию США в мировых рейтингах», — констатировал он.

Ранее 10 ноября экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят заявил, что украинская армия столкнулась с резким ростом числа дезертиров. Он отметил, что на сторону России перебегают целые роты и что РФ в ходе летней оборонительной кампании нанесла Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезный ущерб.

Кроме того, Куят констатировал, что Запад и страны НАТО намеренно не предоставили возможность России и Украине подписать договор в Стамбуле. Он отметил, что события, которые произошли далее, могли быть предотвращены, но Борис Джонсон тогда прибыл в Киев, чтобы помешать подписанию соглашения.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения Зеленского, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

7 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров признал, что к концу 2023 года число потерь украинских военнослужащих может превысить 500 тыс. человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.