Потепление до +8 градусов спрогнозировали в Алтайском крае

Синоптики спрогнозировали повышение температуры воздуха в Алтайском крае в выходные. Воздух прогреется до +8 градусов.

По данным синоптиков, 11 ноября в отдельных районах может выпасть дождь с мокрым снегом, вероятно образование гололедицы. В утренние часы возможен туман, пишет altapress.ru. Максимальная температура воздуха составит +7 градусов. Ветер усилится до 12 м/с.

В воскресенье осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся. Температура воздуха составит +3…+8 градусов. Местами возможны порывы ветра до 13 м/с.

Ранее в этот день «желтый» уровень погодной опасности объявили в Пензенской области. Скорость ветра достигает 18 м/с.