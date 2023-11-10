Реклама
Прямой эфир
Мир
В результате атаки по больнице Аль-Кудс в секторе Газа пострадало около 20 человек
Мир
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе
Мир
СМИ указали на способность МиГ-31 перехватывать самолеты НАТО на большой высоте
Общество
Глава «Гормоста» заявил о нахождении рухнувшего моста на балансе Подмосковья
Мир
Армия обороны Израиля поразила более 15 тыс. объектов ХАМАС с 7 октября
Мир
В Армении заявили о готовности к подписанию мирного договора с Азербайджаном
Мир
Столтенберг призвал НАТО быть сильным
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек
Экономика
Решетников спрогнозировал рекордный товарооборот между РФ и Белоруссией
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью
Мир
В Белом доме заявили о нежелании США конфликтовать с Китаем
Общество
Первая свадьба на выставке-форуме «Россия» в Москве стала космической
Мир
Ожидавших эвакуации в Египет россиян развернули на КПП «Рафах»
Сюжет:

Посол РФ назвал обвинения Парижа по инциденту со звездами Давида возмутительными

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления МИД Франции о якобы вмешательстве Москвы из-за инцидента со звездами Давида в Париже ведут к осложнению отношений между странами. Об этом 10 ноября заявил посол России Алексей Мешков.

«Сделанные вчера МИД Франции заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения», — сказал дипломат.

Российский посол в этот день участвовал в церемонии возложения венка к памятнику бойцам Русского экспедиционного корпуса, который сражался за Францию в Первую мировую войну.

Он также отметил, что власти Франции не обращались в российское посольство после инцидента. Вместо этого они «выступили через свой рупор» в лице министерства иностранных дел.

Мешков подчеркнул, что российская сторона ожидает досконального расследования случившегося. При этом французские власти уже обнаружили фигурантов дела, не имеющих российского происхождения, добавил посол.

Протестный круг: к чему приведут пропалестинские акции на Западе
И смогут ли они изменить европейский подход к кризису на Ближнем Востоке

Накануне, 9 ноября, МИД Франции обвинил российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны и якобы создании напряженности в государстве из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.

31 октября во французской столице началось расследование после обнаружения этих символов, изображенных краской на стенах зданий. Это произошло на фоне роста числа актов антисемитизма во Франции.

5 ноября глава МВД республики Жеральд Дарманен заявил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября в стране было зафиксировано 1040 актов антисемитизма. По его словам, были задержаны 486 человек, среди которых 102 оказались зарубежными гражданами, и теперь их разрешения на пребывание во Франции аннулируют, после чего иностранцев ожидает депортация.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023